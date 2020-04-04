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ARDAHAN Uçamayan yavru kuşa polisler sahip çıktı

Uçamayan yavru kuşa polisler sahip çıktıARDAHAN'da devriye gezen polisler uçamayarak kaldırımda duran İshak Kuşu yavrusuna sahip çıktı.

04.04.2020 15:00 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:04
Uçamayan yavru kuşa polisler sahip çıktı
ARDAHAN'da devriye gezen polisler uçamayarak kaldırımda duran İshak Kuşu yavrusuna sahip çıktı. Polisler uçamayan kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim etti.
Merkez Kaptanpaşa Mahallesi Atatürk Caddesinde devriye atan polis ekipleri, Ardahan Üniversitesi Rektörlük binası önünde uçamayarak duvar dibine sığınan yavru İshak kuşunu fark etti. Soğuktan titrediği ve bitkin düştüğü görülen ve uçamayan yavru kuş için harekete geçen polis ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne haber verdi.
Milli Parklar Müdürlüğü'nden gelen bir ekip kuşu teslim aldı. Yapılan kontrolde yavru İshak kuşunun herhangi bir yarasının bulunmadığı belirlendi. Yavru kuş, Kars Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilecek. ARDAHAN Uçamayan yavru kuşa polisler sahip çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Parklar Müdürlüğü, Ardahan, Güncel

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ARDAHAN Uçamayan yavru kuşa polisler sahip çıktı
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