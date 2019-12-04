Haberler » Güncel » Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haber

Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

04.12.2019 18:51 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:52
Ardahan Üniversitesi (ARÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Biber, , yaşam ve kategorisindeki fotoğrafları oyladı.
Biber, haber kategorisinde Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", spor kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.
Biber, fotoğrafları çok beğendiğini, özellikle asker selamı veren milliler ile Mehmetçiğin çocukların yüzünü güldürdüğü fotoğrafların kendisini çok etkilediğini söyledi.
Fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu ifade eden Biber, emeği geçenlere teşekkür etti.
Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Biber AA'nın

Mustafa Yalçın, Behçet Alkan, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:01 Sultanbeyli'de öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı 4 yaralı - Haber
19:01 Aksaray bahçe çitine başı sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı - Haber
19:01 Edirne sebze ve meyve üreticilerini dolandırıp, tefecilik yapanlara operasyon 8 gözaltı - Haber
19:00 "Kanserle Mücadelede Elimizde Neler Var" paneli - Haber
19:00 (yerelden lütfen) Diyarbakır ve Şanlıurfa için kuvvetli sağanak uyarısı - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti
10:20 VakıfBank'ın çoğunluk hissesi Hazine'ye devredildi
09:22 Galatasaray'dan Türkiye Kupası göndermeli günaydın mesajı
00:04 Vedat Muriç'ten Deniz Türüç'e: Hadi başka kapıya
4.12.2019 19:08:07