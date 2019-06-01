ARDAHAN Vali Masatlı'dan trafik uygulaması

Kaynak: DHA

Vali Masatlı'dan trafik uygulamasıArdahan Valisi Mustafa Masatlı, polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek, ekiplerle birlikte trafik uygulaması yaptı.Ramazan bayramı öncesi, karayollarında oluşabilecek trafik kazalarının önüne geçmek, sürücü ve araç güvenliği konusunda denetimde bulunmak üzere, ilin giriş ve çıkış noktalarında konuşlu bulunan polis ve jandarma kontrol noktalarına giden Vali Masatlı, araçları durdurarak ehliyet ve kimlik sorgulaması yaptı. Drone destekli uygulamada, durdurduğu araçların sürücüleriyle bir süre sohbet ederek, trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri kullanmaları ve aşırı hızdan kaçınmaları yönünde uyarılarda bulunan Vali Masatlı, denetimin ardından sürücülere iyi yolculuklar diledi ve Ramazan bayramını tebrik etti. Vali Masatlı, İçişleri Bakanlığımızca bu sene özellikle trafik yılı olarak ilan edildi. Bu çerçevede trafik uygulamaları devam etmekle birlikte, yaklaşan Ramazan bayramı münasebetiyle tüm ülke genelinde 9 günlük bir bayram tatili olacak. İçişleri Bakanlığımızın talimatlarıyla, bu süre zarfında trafik akışının güvenli bir şekilde yapılması amacıyla tüm emniyet ev jandarma birimlerimizce yolda kontrol faaliyetlerini devam ettiriyoruz. Bu yolda hep birlikteyiz. 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' sloganlarıyla beraber, bayramımızın her bakımdan huzurlu ve güvenli bir şekilde geçmesi için ilimizde her türlü tedbiri almış durumdayız diye konuştu.