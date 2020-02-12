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Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor

Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.

12.02.2020 21:24 | Son Güncelleme: 12.02.2020 21:24Ardahan ve Kars'ta kar ve tipi etkili oluyor
ve 'ta kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oldu.
Ardahan kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.
Olumsuz hava koşulları, Ardahan-Şavşat, Posof- ve Çıldır-Aktaş kara yollarında ulaşımı aksattı.
Posof-Damal yolunun Ilgar Dağı geçidinde yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların zincirsiz geçişine izin verilmedi.
Kars
Kars'ta etkili olan olumsuz hava koşulları yüzünden Digor'da 4, Selim ilçesinde de 2 köy yolu ulaşıma kapandı.
Selim ilçesinde tipi nedeniyle yolda kalan araçlar, İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ekipler, kapanan 6 köy yolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ardahan, Damal, Posof, Kars, Güncel

Kaynak: AA

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