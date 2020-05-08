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ARDAHAN Yavru tavşanı biberonla besliyorlar

Yavru tavşanı biberonla besliyorlarARDAHAN'ın Posof ilçesinde vatandaşların bulduğu yavru tavşanı teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü görevlileri, biberonla mama yediriyorlar.

08.05.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 15:25
Yavru tavşanı biberonla besliyorlar
ARDAHAN'ın Posof ilçesinde vatandaşların bulduğu yavru tavşanı teslim alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü görevlileri, biberonla mama yediriyorlar. Posof ilçesi kırsalında yavru bir tavşan bulan vatandaşlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Ardahan Şube Müdürlüğü'ne bilgi verdi. Posof ilçesine giderek yavru tavşanı şubeye getiren görevliler, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra karnını doyurdu. Görevliler, aç olduğunu belirledikleri yavru tavşana biberonla süt içirdi. Şube çalışanları, sağlık durumu iyi olan tavşanı büyüyene kadar biberonla besleyeceklerini söyledi. ARDAHAN Yavru tavşanı biberonla besliyorlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Doğa Koruma ve Milli Parklar, Ardahan, Posof, Güncel, Haber

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