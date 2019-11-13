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Ardahan yılda 800 adet ana arı üretimi yapıyorlar

Yılda 800 adet ana arı üretimi yapıyorlarArdahan'ın Posof İlçesi'ndeki Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü işletme sahasında, yılda 800 ana arı üretiliyor.

13.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:12
Yılda 800 adet ana arı üretimi yapıyorlar
'ın İlçesi'ndeki Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü işletme sahasında, yılda 800 ana arı üretiliyor. Dünyada ekonomik değeri olan dört önemli arı ırkından biri olan Kafkas arısının gen kaynağı olarak devamlılığını sağlamayı amaçladıklarını belirten Gen Merkezi Müdürü Sinan , bölgenin ihtiyacını karşıladıklarını söyledi.
Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü Posof İşletme Sahası'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı. Yılda 800 ana arı üretimi gerçekleştirilen işletmeyle ilgili Vali Masatlı'ya bilgi veren Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, Kafkas arısının saflığıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini bildirdi. Ardahan'da iki tane işletme sahası bulunduğunu kaydeden Aydın, Ardahan merkez ve Posof'taki üretim sahamızda ana arı üretimi gerçekleştiriyoruz. Bölgemiz ve il dışındaki arıcıların ana arı ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Posof işletmemizde 180 kovan arımız var. Yıllık 800 ana arı üretimi gerçekleştiriyoruz dedi.
İşletme sorumlusu Selçuk Bayraktar ile de görüşen Vali Masatlı, çalışmalarından dolayı tebrik etti.
Ardahan yılda 800 adet ana arı üretimi yapıyorlar

Ardahan, Aydın, Posof, Güncel

Kaynak: DHA


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