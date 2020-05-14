ARDAHAN Yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi

Yiyecek arayan boz ayılar görüntülendiARDAHAN Üniversitesi Arıcılık Teknikerleri İsmet Yıldız ve Gürhan Kara, kış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek arayan 2 boz ayıyı görüntüledi.

14.05.2020 09:21 | Son Güncelleme: 14.05.2020 09:23
Yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi
ARDAHAN Üniversitesi Arıcılık Teknikerleri İsmet Yıldız ve Gürhan Kara, kış uykusundan uyandıktan sonra yiyecek arayan 2 boz ayıyı görüntüledi.
Havaların ısınmasıyla birlikte kış uykularından uyanan boz ayılar yiyecek avına çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde Laşet mevkiindeki ormanlık alanda inceleme yapan Ardahan Üniversitesi Arıcılık teknikerleri İsmet Yıldız ve Gürhan Kara, yiyecek arayan 2 boz ayıyı görüntüledi. İki arkadaş aniden karşılarına çıkan boz ayılardan önce korkmalarına rağmen cep telefonlarıyla görüntülerini çekti. Ormanlık alanda yiyecek arayan boz ayılar bir süre görüntülenmesine aldırış etmeden yiyecek arayışını sürdürdü. Daha sonra ormanlık alana giren ayı, gözlerden kayboldular.
Ayıları cep telefonuna kaydeden İsmet Yıldız, "İlk gördüğümüzde biraz korktuk ama sonradan çok uysal olduklarını gördük. Bizleri gördükleri halde hiç aldırış etmediler. Yemek aramaya devam ettiler. Daha sonra gözden kayboldular" dedi. ARDAHAN Yiyecek arayan boz ayılar görüntülendi

Kaynak: DHA

Etiketler: İsmet Yıldız, Ardahan, Güncel, Haber

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