Haberler » Güncel » Ardahanlı besici Belçika Mavisi ırkı buzağı yetiştirdi - Haber

Ardahanlı besici Belçika Mavisi ırkı buzağı yetiştirdi

Ardahanlı çiftçi Sırrı Çetin, et ve süt verimi yüksek olan ancak bölgede çok bilinmeyen Belçika Mavisi ırkı buzağı yetiştirdi.

20.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 20.11.2019 10:58Ardahanlı besici Belçika Mavisi ırkı buzağı yetiştirdi
Ardahanlı çiftçi Sırrı Çetin, et ve süt verimi yüksek olan ancak bölgede çok bilinmeyen Belçika Mavisi ırkı buzağı yetiştirdi.
Merkeze bağlı Sulakyurt köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Sırrı Çetin, Montofon ırkından suni tohumlama yoluyla 4 Belçika Mavisi buzağı yetiştirmeyi başardı.
Sırrı Çetin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinçli hayvancılığa 1992 yılından itibaren başladığını, özellikle et ve sütte verimli ırklar üzerinde yaptığı çalışmalarda başarı sağladığını söyledi.
Kendisinde Montofon, Holştayn, Simental, Şarole, Limuzin'den oluşan birçok farklı ırkın mevcut olduğunu anlatan Çetin, "Son olarak Belçika Mavisi üstünde çalıştım. Çünkü Belçika Mavisi ırkın diğer ırkların hepsinden daha verimli olduğunu gördüm. Ülkemizin et ihtiyacı bilinçli çiftçi ile çözülür. Ben de buna inandığım için bu hayvan ırklarından üretim yapmaya başladım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Çünkü sonuçta verim ortada. Bugün doğumu gerçekleşen Belçika Mavisi bir buzağım gayet sağlıklı doğdu. Bu buzağı 36 ay içinde 1500-1800 kiloya varacak şekilde besi alacak. Bu da bu ırkın özelliklerinden birisidir." diye konuştu.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:09 Otobüs şoförü, aracına asılan patenci çocuğu dövdü
11:09 Sydney'i süsleyen mor güzellik: Jakaranda ağaçları
11:08 Uşak'ta köylülerden sanayi bölgesine destek
11:08 - Ölen Bebeklerinin 22 Yıl Sonra Kendilerinin Olmadığını Öğrendiler
11:05 Bayraklı'da çocuklar 'hakları' için yürüdü
10:21 Türkiye'nin 2018 gelir vergisi rekortmenleri belli oldu
10:07 Eğitim dalışı sırasında kaybolan astsubayın cansız bedeni bulundu
09:59 İstanbul'un göbeğinde genç kıza tecavüz girişiminde bulundular
09:56 Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi
09:52 Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Enerji Kimlik Belgesi almak artık zorunlu
20.11.2019 11:10:44