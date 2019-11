Ardahanlı besici Belçika Mavisi ırkı buzağı yetiştirdi

Ardahanlı çiftçi Sırrı Çetin, et ve süt verimi yüksek olan ancak bölgede çok bilinmeyen Belçika Mavisi ırkı buzağı yetiştirdi.

Merkeze bağlı Sulakyurt köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Sırrı Çetin, Montofon ırkından suni tohumlama yoluyla 4 Belçika Mavisi buzağı yetiştirmeyi başardı.

Sırrı Çetin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bilinçli hayvancılığa 1992 yılından itibaren başladığını, özellikle et ve sütte verimli ırklar üzerinde yaptığı çalışmalarda başarı sağladığını söyledi.

Kendisinde Montofon, Holştayn, Simental, Şarole, Limuzin'den oluşan birçok farklı ırkın mevcut olduğunu anlatan Çetin, "Son olarak Belçika Mavisi üstünde çalıştım. Çünkü Belçika Mavisi ırkın diğer ırkların hepsinden daha verimli olduğunu gördüm. Ülkemizin et ihtiyacı bilinçli çiftçi ile çözülür. Ben de buna inandığım için bu hayvan ırklarından üretim yapmaya başladım. Doğru yaptığıma inanıyorum. Çünkü sonuçta verim ortada. Bugün doğumu gerçekleşen Belçika Mavisi bir buzağım gayet sağlıklı doğdu. Bu buzağı 36 ay içinde 1500-1800 kiloya varacak şekilde besi alacak. Bu da bu ırkın özelliklerinden birisidir." diye konuştu.

