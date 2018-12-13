Ardahanlı Çocuklar Kar Yağışını Eğlenceye Dönüştürdü

13 Aralık 2018 Perşembe 16:05



13 Aralık 2018 Perşembe 16:05

Ardahan'da öğleden sonra etkisini arttıran kar yağışı, çocuklar ve öğrenciler için eğlenceye dönüştü.Kentte bir süredir etkili olan yağışı öğleden sonra etkisini artırdı.Yaşamı güçleştiren kar yağışı, çocukların eğlenmesine olanak tanıdı. Kentteki öğrenciler ve çocuklar kartopu oynayıp eğlenceli anlar yaşadı.Kent halkından Kadir Özer, kar yağışının bu yıl bir önceki yıllara oranla geç geldiğini, ancak güzel manzarasıyla geldiğini söyledi.Öte yandan Karayolları 183. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada, tüm yollarda buzlanmanın mevcut olduğuna işaret edilerek, sürücülerin tedbirli olmaları istendi.