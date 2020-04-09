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Ardahanlı gönüllü usta öğreticilerden fedakar sağlıkçılara maske ve tulum

Ardahan Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için tulum ve maske üretimine başladı.

09.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:50
Ardahan Halk Eğitim Merkezi (HEM) Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele eden sağlık görevlileri için tulum ve maske üretimine başladı.
Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteği ile kentteki HEM'de faaliyet gösteren gönüllü usta öğreticiler, fedakar sağlık çalışanları için kolları sıvayarak tulum ve maskelerin üretimini yaptı.
Gönüllü usta öğreticilerce talebe göre üretilen tulum ile çeşitli ebatlardaki maskeler, ildeki sağlık çalışanlarına ulaştırılmak üzere Ardahan HEM Müdürü Mesut Yolcu tarafından İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.
Yolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu malzemelerin 4 gönüllü usta öğretici tarafından üretildiğini söyledi.
Bundan sonra da seri üretimin süreceğini ifade eden Yolcu, şunları konuştu:
"Fedakar sağlık çalışanlarımız bu virüsle canla başla mücadele ediyor. Biz de sağlık çalışanlarına destek olmak için başta tulum olmak üzere birçok çeşit maske üretiyoruz. Örneğin tek kullanımlık da üretiliyor, uzun süreli kullanılabilen maskeler de yapıyoruz. Bu alanda çalışmamızı daha da kaliteli hale getireceğiz. Sağlık çalışanlarına, doktorlara özel, yani daha uzun vadeli kullanılacak maskeler üretiyoruz. Böyle bir süreçte sağlık çalışanlarımızla olmamız lazım. Bu niyetle çalışmaya karar verdik."
"Şu an gündemimiz sağlıkçılara yardımcı olmak"
Mesut Yolcu, ekip olarak sağlıkçılara yardımcı olmak amacıyla taleplere göre üretime devam edeceklerini bildirdi.
Tek gayelerinin salgınla mücadele etmek olduğunu vurgulayan Yolcu, şu ifadeleri kullandı:
"Salgın riski devam ederse biz de tulumları ve maskeleri üretmeye devam edeceğiz. Amacımız bugün fedakar sağlıkçılarımızla olmak, onlara vermemiz gereken desteği vermek. Şu an gündemimiz sağlıkçılara yardımcı olmak ayrıca Ardahan'da tulum üretimini gerçekleştiren bir tek biz olduk.
Bu konuda bize yardım ve desteğini esirgemeyen Sayın Valimiz Mustafa Masatlı ve Milli Eğitim Müdürümüz Erhan Bulut'a teşekkür ediyoruz çünkü bu kadar kaliteli ve verimli olan malzemelerin ham maddesinin temininde Sayın Valimiz sağ olsun desteğini hiç esirgemedi."
Yolcu, özellikle üretimi maskeye göre daha zor olan tulumlarla ilgili olumlu mesajlar almanın da mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Mesut Yolcu, üretilen malzemelerin çeşitli kurum ve kişilerce de talep edildiğini belirterek, talepleri karşıladıklarını sözlerine ekledi. Ardahanlı gönüllü usta öğreticilerden fedakar sağlıkçılara maske ve tulum

Kaynak: AA

Etiketler: Ardahan, Güncel
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