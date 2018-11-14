Ardahanlı Kar Mutluluğu Yaşadı

Ardahan
'da kar yağışının yüksek kesimlerin ardından kent merkezinde de etkili olmaya başlaması, kent halkınca heyecan ve mutlulukla karşılandı.
Kent merkezinde gün içinde hafif şekilde başlayan kar yağışı akşama doğru etkisini attırdı. Kar
kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı kentte, esnaf kar temizliği telaşına düşerken, gençler ise kış mevsiminin gelişini kar topu oynayarak kutladı.
Ardahanlılar, güzel manzaralara yol açan kar yağışının görüntüsünü de cep telefonlarıyla kaydetti.
Ardahan,Kar
14 Kasım 2018 Çarşamba 21:57