Ardahanlı Öğrenciler Avrupa'da Staj Görecek

Kaynak: AA

Ardahanlı 10 öğrenci ve 2 öğretmen, "Ardahan'ın Geleceği Avrupa'da Stajda" adlı proje kapsamında Portekiz'deki bazı kurumlarda staj görecek.Kentteki Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin öğretmenleriyle hazırladıkları proje, Dışişleri Bakanlığı ile Avrupa Birliği Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca kabul edildi.Bu çerçevede, kentteki 10 öğrenci ile 2 öğretmen, Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliği faaliyetleri kapsamında Portekiz'in Barcelos kentindeki bazı kurumlarda mesleki tecrübe kazanmak için 19 gün staj eğitimi alacak.Proje koordinatörü Aşkın Hüseyinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuk gelişimi bölümü öğrencilerinin Barcelos'da ana okullarında uygulama eğitiminde bulunacaklarını söyledi.İlk kez yurt dışına gidecek olan öğrenci ve öğretmenlerin heyecanlı olduğunu dile getiren Hüseyinoğlu, "Öğrencilerimiz yurt dışında alanları ile ilgili mesleki deneyimde bulunacak. Projenin Ardahan'daki öğrencilerin mesleki eğitimi açısından önemli adım olduğunu düşünüyoruz." dedi.Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Perihan Şahin de öğrenci ve öğretmenlerine bu imkanı sağlayan başta Dışişleri Bakanlığı olmak üzere tüm ilgililere teşekkür etti.