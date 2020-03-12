Ardanuç'un su şebekesi yenilenecek
Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, 20 milyon liralık bütçeyle ilçeye menba kalitesinde içme suyu getirip tüm su şebekesini yenileyeceklerini belirtti.
12.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 12.03.2020 12:10
Ardanuç Belediye Başkanı Yıldırım Demir, 20 milyon liralık bütçeyle ilçeye menba kalitesinde içme suyu getirip tüm su şebekesini yenileyeceklerini belirtti.
Demir, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak İller Bankası ile yaklaşık 3 yıldır yürüttükleri ortak çalışma kapsamında hazırlanan içme suyu projesinin ihalesinin yapıldığını söyledi.
Sahadaki çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını ifade eden Demir, ihalenin yaklaşık 20 milyon lira bedele sahip olduğunu kaydetti.
Demir, yeni içme suyunun, ilçe sınırları içindeki Kürdevan Dağı Dokuzgöze mevkisinden 17 kilometrelik hatla yıl sonuna kadar ilçeye getirileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Ayrıca buna ek olarak şu anda ilçenin içme suyunun geldiği hatta 11 kilometrelik kısımdaki boruları yenileyeceğiz. Şehirdeki su şebekemizin tamamını yenileyeceğiz. Adakale'de 200, ilçe merkezinde de 900 tonluk iki su deposu yapılacak. İlçeye getireceğiz içme suyumuz kireçsiz, kalitesi üst düzey bir su. Daha önceki su kaynaklarımızda kireçle ilgili sorunlarımız vardı ama bu yeni su kaynağımız kireçsiz, memba kalitesinde içilebilir bir su. İçme suyu projesi ilçe 7 bin nüfuslu ilçemizdeki yaklaşık 2 bin 500 abonemiz daha kalitesi su içecek."
Demir, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, belediye olarak İller Bankası ile yaklaşık 3 yıldır yürüttükleri ortak çalışma kapsamında hazırlanan içme suyu projesinin ihalesinin yapıldığını söyledi.
Sahadaki çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını ifade eden Demir, ihalenin yaklaşık 20 milyon lira bedele sahip olduğunu kaydetti.
Demir, yeni içme suyunun, ilçe sınırları içindeki Kürdevan Dağı Dokuzgöze mevkisinden 17 kilometrelik hatla yıl sonuna kadar ilçeye getirileceğine işaret ederek, şöyle konuştu:
"Ayrıca buna ek olarak şu anda ilçenin içme suyunun geldiği hatta 11 kilometrelik kısımdaki boruları yenileyeceğiz. Şehirdeki su şebekemizin tamamını yenileyeceğiz. Adakale'de 200, ilçe merkezinde de 900 tonluk iki su deposu yapılacak. İlçeye getireceğiz içme suyumuz kireçsiz, kalitesi üst düzey bir su. Daha önceki su kaynaklarımızda kireçle ilgili sorunlarımız vardı ama bu yeni su kaynağımız kireçsiz, memba kalitesinde içilebilir bir su. İçme suyu projesi ilçe 7 bin nüfuslu ilçemizdeki yaklaşık 2 bin 500 abonemiz daha kalitesi su içecek."
Kaynak: AA
Etiketler : Yıldırım Demir, İller Bankası, Ardanuç, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, istikametini Türkiye sınırlarına doğru çevirdi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Güncel
Son dakika: Bakan'dan müjdeli koronavirüs açıklaması! Virüsün etkisinin azalacağı tarihi verdi
Güncel
Çin'in Vuhan kentinde yaşayan İngiliz adam, koronavirüsü nasıl yendiğini açıkladı
Güncel
Ulusal Sağlık Komisyonu'nun başındaki isim koronavirüsün bitişi için tarih verdi
Güncel
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Güncel
Son dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 75 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 429'a yükseldi