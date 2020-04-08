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Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'ndan 100 bin liralık tıbbi malzeme desteği

Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Kaçkar Devlet Hastanesine 100 bin liralık tıbbi malzeme desteğinde bulundu.

08.04.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:29
Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı, Kaçkar Devlet Hastanesine 100 bin liralık tıbbi malzeme desteğinde bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı üyeleri, Kovid-19'la mücadelede Kaçkar Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarının kullanması için 100 bin liralık tıbbi malzeme desteği sağladı.
N95 maske, koruyucu cerrahi tulum, yüz siperliği, şeffaf koruyucu maske, dezenfektan, standart cerrahi önlük ve takviyeli cerrahi önlükten oluşan toplam 7 bin 200 ürün, düzenlenen törenle hastane yetkililerine teslim edildi.
Ardeşen Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olağanüstü günler geçirdiklerini söyledi.
Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumun her kesiminin üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştığını belirten Alibeyoğlu, "Sağlık çalışanlarımız cansiparane bir şekilde mücadele veriyor. Binlerce ve on binlerce sağlık çalışanımız evlerine gidemiyor. Çocuğundan, eşinden ve ailesinden ayrı, izole yaşamak zorunda kalıyor." dedi.
Alibeyoğlu, bu zor günlerde Kaçkar Devlet Hastanesine 100 bin liralık katkı sunan Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Hakan Gültekin ve ekibine teşekkür ederek, "Bu yardım bizim için anlamlı ve manalı. Bugün yapılması da bir o kadar daha kıymetli." ifadesini kullandı.
Vakıf başkanı Gültekin ise sürecin önemine işaret ederek, cansiparane çalışan sağlık çalışanlarına böyle bir destek vermeyi uygun gördüklerini kaydetti.
Malzemelerin teslimi amacıyla düzenlenen törene, Başhekim İsmail Hakkı Yenilmez, Ardeşen Ticaret Sanayi ve Odası Başkanı İsmail Kuyumcu, vakıf üyeleri ve sağlık çalışanları katıldı. Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı’ndan 100 bin liralık tıbbi malzeme desteği

Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ardeşen, Sağlık

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Ardeşen Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı'ndan 100 bin liralık tıbbi malzeme desteği
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