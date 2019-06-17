Ardeşen Sokak Basketbolu Turnuvası dünyaya açılıyor

Ardeşen Belediyesi tarafından bu yıl 5.'si düzenlenecek olan Stretball Sokak Basketbolu Turnuvası, bu yıl çok sayıda farklı ülkeden sporcu ağırlayacak.



Rize'nin Ardeşen ilçesinde Ardeşen Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen Stretball Sokak Basketbolu Turnuvasının bu yıl 5-6-7 ve 8 Temmuz tarihlerinde yapılacak.



Turnuva'nın büyük ödülünün ise 16 Bin TL olacağı duyuruldu.



Konuyla ilgili bir açıklama yapan Turnuva koordinatörü Salih Navdar, bu yıl turnuvanın yelpazesini genişleterek "Çin, Kore, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Slovenya, Gürcistan, Rusya, Katar, Azerbaycan ve İran'dan sporcu katılımını sağlamayı amaçlıyoruz. İlgili ülkelerden sporcuların daveti için Belediye Başkanımız Avni Kahya, bizzat mesai harcıyor. Turnuvamız 4 gün sürecek. Final 3. gün yapılacak. 4. gün ise yurt içinden ve yurt dışından ilçemize gelecek olan sporcuları Fırtına Vadisi ve Kaçkarlar da yer alan yaylalarda ağırlayacağız. Sporculara 4 gün boyunca ücretsiz konaklama imkanı sunacağız" dedi.



Turnuva'da Yıldız Erkekler, Büyük Erkekler ve Bayanlar kategorilerinde bir yarış yaşanacağını belirten Navdar, Büyük ödülün ise 16 Bin TL olduğunu söyledi. - RİZE

Kaynak: İHA