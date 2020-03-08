Menü
Haberler ›› Güncel ››Ardı ardına tartıştığı kişileri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı - Güncel

Ardı ardına tartıştığı kişileri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, alkollü olan Murat A. (24) tartıştığı Kamil Arıkan'ın (36) boğazınndan bıçakladıktan sonra parkta tartıştığı Vahit Barış'ı (27) ise göğsünden bıçakladı.

08.03.2020 21:38 | Son Güncelleme: 08.03.2020 21:38
Ardı ardına tartıştığı kişileri bıçakladı: 1 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, alkollü olan Murat A. (24) tartıştığı Kamil Arıkan'ın (36) boğazınndan bıçakladıktan sonra parkta tartıştığı Vahit Barış'ı (27) ise göğsünden bıçakladı. Kamil Arıkan yaşamını yitirirken, olayın ardından kaçan Murat A. yakalandı.

Olay öğle saatlerinde, Dilovası Belediye Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olan Murat A. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Kamil Arıkan'ın boğazına bıçağı sapladı. Murat A. olay yerinden kaçtı. Murat A., daha sonra Adnan Kahveci Parkı'nda tartıştığı Vahit Barış'ı göğsünden bıçakladı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri Kamil Arıkan ve Vahit Barış'ı Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan ilk müdahalenin ardından Kamil Arıkan ve Vahit Barış Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kamil Arıkan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, Vahit Barış'ın ise tedavisinin devam ettiği belirtildi.  Olayın ardından kaçan Murat A. Tavşancıl Mahallesi'nde yakalandı. Murat A.'nın 0.78 promil alkollü olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak: DHA

Etiketler : Devlet Hastanesi, Dilovası, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı Güncel
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu Güncel
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı Güncel
Özcan Deniz'den tepki çeken Kadınlar Günü paylaşımı
Güncel
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı Güncel
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kınalı-Çatalca kesimi hizmete açıldı
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir Güncel
Prof. Dr. Naci Görür, Yalova açıklarında meydana gelen depremi yorumladı: Adalar fayı çatırdıyor demektir
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı Güncel
Müteahhit ile apartman sakinleri arasında 'rögar kokusu' nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 2 ölü, 1 yaralı