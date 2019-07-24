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Ardıçlı Sosyal Konut Projesinde Organize Sanayi çalışanları için kuralar çekilecek

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde hayata geçirilecek olan Ardıçlı Sosyal Konut Projesinde, Organize Sanayi Bölgeleri çalışanlarının kuraları 26 Temmuz Cuma günü çekilecek.

24.07.2019 13:36 Ardıçlı Sosyal Konut Projesinde Organize Sanayi çalışanları için kuralar çekilecek
Konya Büyükşehir Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) işbirliğinde hayata geçirilecek olan Ardıçlı Sosyal Konut Projesinde, Organize Sanayi Bölgeleri çalışanlarının kuraları 26 Temmuz Cuma günü çekilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ işbirliğinde hayata geçirilecek olan Ardıçlı Sosyal Konut Projesinde başvurusu alınan Organize Sanayi Bölgeleri çalışanlarının kuraları çekiliyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bin 57 konutluk projede; diğer alıcı kategorisindeki başvurular, sosyal konutlar, en az yüzde 40 engelli olan vatandaşlar, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerinin kura çekilişinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımı ile yapıldığını hatırlatarak, şimdi de başvuruları tamamlanan Organize Sanayi Bölgeleri çalışanlarının kuralarının çekileceğini söyledi. Başkan Altay, TOKİ'den ev sahibi olmaya hak kazanacak 503 Organize Sanayi çalışanının Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 26 Temmuz Cuma günü saat 18.00'de yapılacak çekilişle belirleneceğini belirterek, Konya için hayırlı olmasını diledi. - KONYA

Ardıçlı, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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