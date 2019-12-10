Haberler » Güncel » Ardıl Barajında su seviyesi yükseldi - Haber

Ardıl Barajında su seviyesi yükseldi

Araban Ovasındaki tarımsal alanların sulanmasında kullanılan Ardıl Barajındaki su seviyesinin yükseldiği bildirildi.

10.12.2019 13:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 13:58Ardıl Barajında su seviyesi yükseldi
Ovasındaki tarımsal alanların sulanmasında kullanılan Ardıl Barajındaki su seviyesinin yükseldiği bildirildi.
Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, Araban ilçesinde son günlerde etkili olan yağışların Araban Ovası'ndaki 25 bin 730 dönümlük arazide sulu tarım yapılmasını sağlayan Ardıl Barajı'ndaki su seviyesini yükselttiğini söyledi.
Yaz ve sonbahar mevsimlerinde yağışların çok az miktarda olduğunu, bunun da üreticileri endişeye sevk ettiğini ifade eden Altun, şöyle konuştu:
"Kasım ayı sonunda başlayan ve Aralık ayının ilk haftası sonuna kadar aralıklarla yağmaya başlayan sağanak, hububat ve sarımsak ekili alanları suya doyurdu. Son yağışlarla birlikte Arabanlı çiftçilerimizin kuraklık korkusu da son buldu. Bu yüzden önümüzdeki 2020 yılı hasat döneminin bereketli bir hasat dönemi olmasını ümit ediyoruz. Geçim kaynağının tamamen tarım ve hayvancılık üzerine olduğu Araban ilçemizde 2020 yılı hasat döneminin çiftçilerimize Allah'tan bol verim ve bereketli bir yıl olmasını temenni ederek hayırlı kazançlar temenni ediyorum."

Araban, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:31 Tokat Milli İrade Platformu'ndan protesto - Haber
14:30 Cezayir'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan eski başbakanlara hapis cezası - Haber
14:30 10 Aralık İnsan Hakları Günü - Haber
14:26 "Dijital Devrim ve Yeni Medya Düzeni" konferansı düzenlendi - Haber
14:26 Edremit'teki öğrenciler için film gösterimi ve seminer - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
12:32 Meteorolojiden bir ilk! Antalya, kırmızı kodla uyarıldı - Haber
12:25 Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti - Haber
10.12.2019 14:32:49