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Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski dernek başkanı hakim karşısında

Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen ve örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan eski Çukurova Teknik Elemanlar Derneği başkanı sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

30.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:46
Ardışık aranan FETÖ şüphelisi eski dernek başkanı hakim karşısında
Adana 'da terör örgütü FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından ardışık arama sistemiyle haberleştiği iddia edilen ve örgütle irtibatlı olduğu gerekçesiyle KHK ile kapatılan eski Çukurova Teknik Elemanlar Derneği başkanı sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen tutuksuz sanık A.K. ile avukatı katıldı.
Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık A.K, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile ankesörlü ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleşmediğini öne sürdü.
İddianamede belirtildiği üzere FETÖ'nün Adana mühendislik ünitesiyle de bir bağlantısının olmadığını savunan sanık, "Hakkımdaki gizli tanık beyanlarını kabul etmiyorum. Ben Çukurova Teknik Elemanlar Derneğinin başkanlık görevinden 2014 yılında istifa ettim. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.
Cumhuriyet savcısı ise dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar verilmesi ve dinlenmeyen tanıkların çağrılmaları yönünde mütalaasını sundu.
Mahkeme heyeti de sanık hakkında uygulanan adli kontrol tedbirinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Adana, Güncel
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