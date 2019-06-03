"Arefe çorbası" geleneği 800 yıldır sürdürülüyor

Merkeze bağlı Gölköy'deki Tekkeşin sülalesine mensup 15 aile, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde arefe günleri sırayla çevre köylerden ve illerden gelenlere Şeyh Ahmet Türbesi'nin yanındaki misafirhanede çorba dağıtıyor. Yıllardır ellerinde tencere ve kaplarla gelen binlerce kişi, bu çorbadan alıp evlerine götürüyor.

800 YILLIK GELENEK DEVAM EDİYOR

Çorbanın bu yıl yapımını üstlenen aile üyelerinden Uğur Tekkeşin, açıklamasında, Şeyh Ahmet Türbesi Vakfının 1207 yılında kurulduğunu aktararak, "Bizde bir gelenek bu. Eskiden çok daha farklıymış. Araç olmadığı yıllarda buradan geçenler Tekkeşin aileleri tarafından doyurulurmuş. Geçen zaman ve gelişen teknolojiyle bu gelenek değişmiş. Artık bu şekilde bir uygulamaya dönüşmüş." dedi.

ÇORBA SADECE AREFE GÜNÜ YAPILIYOR

"Bizde bu gelenek babadan oğula geçiyor. Her arefe bir aile o günün çorbasını hazırlıyor. Gün ağarmadan çorba yapımına başlanıyor. Hem Kastamonu'dan hem de il dışından ellerinde kaplarla gelenlere çorbayı ikram ediyoruz. Onlar da alıp evlerine götürüyor. Her sene değişiyor ama bu sene 30 kazan çorba pişireceğiz diye düşünüyorum. Sabah başlayan çorba ikramı akşam ezanına kadar devam ediyor. Akşam gelenlerle birlikte iftar yapıyoruz."

Kastamonu genelinde bu çorbanın bilindiğini dile getiren Tekkeşin, "Herkes bildiği için zaman zaman da destek veriyorlar. Çorbamızda öncelikle hayır için bırakılan malzemeleri kullanıyoruz. Eksik malzemeleri ise o yıl çorba yapma sırası olan aile tamamlıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA