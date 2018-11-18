Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Anadolu Efes: 72-90

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Zafer Yılmaz
, Serhat Büker, Mehmet Şahin
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Armstead 8, Oğulcan Baykan
17, Eldridge 17, Tiby 2, Williams
18, Berkay
Candan 5, Deniz Kılıçlı 2, Merthan Mutlu 3, Arda Erdoğan, Yiğit Can
Vardal
ANADOLU EFES: Ahmet Buğrahan Tuncer 5, Anderson 12, Micic 6, Motum 13, Dunston 5, Birkan Batuk
2, Doğuş Balbay
5, Onuralp Bitim 5, Sertaç Şanlı
12, James Metecan Birsen 9, Beaubois 16
1'İNCİ PERİYOT: 21-23
İLK YARI: 36-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 50-73
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7'nci hafta mücadelesinde Anadolu Efes
, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece
Basketbol'u 90-72 mağlup etti.
basketbol,Zafer Yılmaz,Anadolu Efes,Büyükçekmece
18 Kasım 2018 Pazar 19:49