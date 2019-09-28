Haberler » Spor » Haber

Arel üniversitesi büyükçekmece basketbol - darüşşafaka tekfen: 85-92

SALON: Gazanfer BilgeHAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım ÇetinAREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Andrews 35, Eldridge 11, Mert Celep, Saffold 8, Upshaw 16, Mükremin Deniz Kılıçlı 11, Kaan Sarıaslan, Kerem Özkan 1, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 3DARÜŞŞAFAKA TEKFEN:...

28.09.2019 16:46Arel üniversitesi büyükçekmece basketbol - darüşşafaka tekfen: 85-92

SALON: Gazanfer Bilge
HAKEMLER: Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal, Musa Kazım Çetin
AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Andrews 35, Eldridge 11, Mert Celep, Saffold 8, Upshaw 16, Mükremin Deniz Kılıçlı 11, Kaan Sarıaslan, Kerem Özkan 1, Arda Erdoğan, Cengizhan İvedi 3
DARÜŞŞAFAKA TEKFEN: Kartal Özmızrak 6, Lamb 28, Colson 12, Jones 12, Hamilton 9, Mahir Ağva 3, Doğuş Özdemiroğlu 6, Sinan Güler, Erkan Veyseloğlu 2, Ramirez 9, Berk Demir 5
1'İNCİ PERİYOT: 15-15
İLK YARI: 39-40
3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-62

Basketbol Süper Ligi'nde 2019-2020 sezonunun açılış maçında Darüşşafaka Tekfen, deplasmanda karşılaştığı Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-85 mağlup etti.


- İstanbul

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş, Büyükçekmece, Darüşşafaka, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Haberleri
22:56 Eriş: "Kazanmaya yakınken berabere kaldık"
22:56 Levent Şahin: "Planladığımız oyunu sahaya yansıtamadık"
22:56 Galatasaray'ın galibiyet hasreti 5 sezona çıktı
22:56 Sofiane Feghouli'den değişiklik tepkisi
22:54 Derbi maçın ardından
22:53 Ersun Yanal: "Beklentimiz kazanmaktı"
22:50 Derbi maçın ardından