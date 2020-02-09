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Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes: 67-92

SALON: Gazanfer BilgeHAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin ÇelikAREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Kaan Sarıaslan 11, Saffold 7, Cengizhan İvedi 10, Mert Celep 5, Upshaw 13, Yiğit Can Vardal 5, Deniz Kılıçlı 12, Uğur Hortum 4ANADOLU EFES: Micic, Buğrahan Tuncer 7, Anderson...

09.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:29Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol - Anadolu Efes: 67-92

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Mehmet Serdar Ünal, Hüseyin Çelik

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Kaan Sarıaslan 11, Saffold 7, Cengizhan İvedi 10, Mert Celep 5, Upshaw 13, Yiğit Can Vardal 5, Deniz Kılıçlı 12, Uğur Hortum 4

ANADOLU EFES: Micic, Buğrahan Tuncer 7, Anderson 10, Peters 22, Sertaç Şanlı 9, Tolga Geçim 6, Ömer Can İlyasoğlu 8, Moerman 7, Beaubois 9, Yiğitcan Saybir 10, Doğuş Balbay 1, Mustafa Kurtuldum 3

1'İNCİ PERİYOT: 19-26

İLK YARI: 35-43

3'ÜNCÜ PERİYOT: 42-68

ING Süper Ligi'nin 19'uncu haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Arel Üniversitesi Basketbol'u 92-67 mağlup etti. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 17 galibiyetle ilk sıradaki yerini korurken, ev sahibi ekip ise haftayı 3 galibiyetle 15'inci sırada kapattı.


- İstanbul

Emin Moğulkoç, Büyükçekmece, Anadolu Efes, basketbol, Spor

Kaynak: DHA

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