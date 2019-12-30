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Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Fenerbahçe Beko: 68-92

SALON: Gazanfer BilgeHAKEMLER: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Özge ŞentürkAREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Eldridge 9, Andrews 19, Saffold 9, Mert Celeb 9, Upshaw 17, Cengizhan İvedi 5, Uğur Hortum, Kaan Sarıaslan, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal, Aydın Yiğitalp TayfurFENERBAHÇE...

30.12.2019 22:29 | Son Güncelleme: 30.12.2019 22:29 Arel Üniversitesi Büyükçekmece - Fenerbahçe Beko: 68-92

SALON: Gazanfer Bilge

HAKEMLER: Erşan Kartal, Osman Sinan İşgüder, Özge Şentürk

AREL ÜNİVERSİTESİ BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Eldridge 9, Andrews 19, Saffold 9, Mert Celeb 9, Upshaw 17, Cengizhan İvedi 5, Uğur Hortum, Kaan Sarıaslan, Arda Erdoğan, Yiğit Can Vardal, Aydın Yiğitalp Tayfur

FENERBAHÇE BEKO: Sloukas 17, Ali Muhammed 9, Kalinic 4, Williams 7, Thomas 8, Melih Mahmutoğlu 23, Westermann 17, Berkay Candan, Ahmet Düverioğlu 7, Egehan Arna

1'İNCİ PERİYOT: 21-12

İLK YARI: 40-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-61

DİSKALİFİYE: 30.05 Kalinic (Fenerbahçe Beko)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14'üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'u 92-68 mağlup etti. Bu sonuçla sarı lacivertliler ligdeki 11'inci galibiyetini alırken, ev sahibi ekip ligdeki 11'inci mağlubiyetini yaşadı.



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Kaynak: DHA

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