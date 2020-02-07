Ares Özdemir kimdir? Ares Özdemir nereli, kaç yaşında?

Ares Özdemir adıyla tanınan sosyal medya fenomeninin gerçek adı Şehmus Özdemir'dir. Aslen Diyarbakırlı olan Özdemir, Antalya 'da yaşamını sürdürüyor. Reklam anlaşması için gittiği bir görüşmede darp edildi ve durumu ciddiyetini koruyor. Ares Özdemir nereli? İşte detaylar...

ARES ÖZDEMİR KİMDİR?

Tik Tok'da 128 bin takipçiyle fenomen haline gelen Ares Özdemir, daha çok eğlenceli içerikler üretiyor. Aynı zamanda videolarında şarkılar da seslendiriyor. Özdemir, 20 yaşında ve aslen Diyarbakırlıdır. Sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilere göre Dicle Üniversitesinde eğitim alıyor.

Antalya'da yaşamını sürdüren Ares'in gerçek adı Şehmus Özdemir'dir, sosyal paylaşım sitelerinde Ares adıyla biliniyor.