Arev'den Şampiyon Öğrencilere Dev Destek!

Sunuculuğunu Ayfer Ateş'in üstlendiği geceye, CHP Genel Başkan yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı Gürsel Tekin, CHP eski Miletvekili Barış Yarkadaş, Fox Haber Genel Yayın yönetmeni Doğan Şentürk, Prof. Dr. Selçuk Şirin, Esenyurt Kurucu Belediye Başkanı Dr. Gürbüz Çapan, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ekonomist Ediz Zeyrek, Ataşehir Belediye Başkan yardımcısı Orhan Çerkez, Maltepe Üniversitesi Rektörü Ramazan Korkmaz, Prof.Dr. Semahat Doğan, Maltepe Ardahanlılar Dernek Başkanı Yaşar Geler ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Vakfın Başkanı İlter Avşar, her şeyin başının eğitim olduğunu söyleyerek, yaptıkları çalışmalarla Ardahanlı öğrencilerin geleceklerine ışık tutmaya çalıştıklarını söyledi.

Başkan İlter Avşar derneğin çalışmalarına destek veren herkese teşekkür etti.

23 Şubat ilkokulunda açılan Robotik Kodlama Atölyesinde tasarladıkları "Robothan" Projesiyle Türkiye birincisi seçilen ve ülkemizi Çin'de temsil edecek olan öğrencilere, bu anlamlı gece de destek olundu.