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Arge ve İnovasyon alanında Rektörlük Özel Ödülü Neutec'in

Geçtiğimiz hafta 18'incisi düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreninde, Ar-Ge ve İnovasyon alanında Rektörlük Özel Ödülü Neutec ilaca verildi.

13.01.2020 12:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:15Arge ve İnovasyon alanında Rektörlük Özel Ödülü Neutec'in

Geçtiğimiz hafta 18'incisi düzenlenen Yılın Yıldızları Ödül Töreninde, Ar-Ge ve İnovasyon alanında Rektörlük Özel Ödülü Neutec ilaca verildi.


Her yıl medya, sanat ve iş dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı 18'inci Classics Yılın Yıldızları Ödül Töreni'nde yılın erkek sanatçısı, kadın sanatçısı, müzik grubu ile birlikte iş adamı, iş kadını, kadın sinema oyuncusu, erkek sinema oyuncusu, en iyi ekonomist, şirket, sivil toplum kuruluşu, dizi, sporcu ve tiyatro oyunu gibi 33 kategoride ödüller sahiplerini buldu.


Davutpaşa Kampüsü'nde bulunan Kongre ve Kültür Merkezi'nde Bülent Parlak'ın sunuculuğunda gerçekleşen, Kıvanç Tatlıtuğ, Acun Ilıcalı, Serenay Sarıkaya, İbrahim Selim, Beren Saat ve Oya Eczacıbaşı gibi başarılı isimlerin katıldığı törende Neutec İlaç adına ödülü Yönetim Kurulu üyesi Ecz. Sina Bilgiç aldı.


Arçelik ve Vestel'den sonra en çok patente sahip 3'üncü kurum olduklarını belirten Neutec İlaç Yönetim Kurulu Üyesi Sina Bilgiç, Neutec'in lisans ve doktora seviyesindeki kimyacı ve eczacılardan oluşan Ar-Ge ekiplerinin olduğunu, gelişmiş teknolojiyle donatılan 4 üretim tesisinde üretim gerçekleştirdiklerini ve 49 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. - İSTANBUL


Altınyıldız, Güncel

Kaynak: İHA

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