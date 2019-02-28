Argela'dan 5g Altyapılarına Yönelik Ürün ve Çözümler

Kaynak: AA

Türk Telekom iştiraki Argela, 25-28 Şubat 2018'de İspanya'nın Barcelona kentinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde yenilikçi ürün ve çözümlerini dünyaya tanıttı.Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom gelecek nesil telekomünikasyon çözümleri sağlayıcısı şirketi Argela, dünya telekomünikasyon endüstrisinin en büyük zirvesi niteliğindeki Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC), Netsia MAC çözümünün demo ve tanıtımlarını gerçekleştirdi.Netsia MAC (Multi Acces Cloud), fuarın en fazla ilgi gören standlarından ONF standında geleceğin yenilikçi altyapı ürünleri arasında sergilendi. Argela'nın ABD'nin Silikon Vadisi merkezli olarak faaliyet gösteren iştiraki Netsia ayrıca 28 Şubat 2019 Perşembe günü de (bugün) "Çoklu Erişimli Telekom Kenar Bulut ve Sabit Mobil Yakınsaması" başlıklı bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlik de uluslararası yatırımcılar tarafından ilgi gördü.- "Yeni nesil teknoloji geliştiricileri liginde Türkiye'yi temsil ediyoruz"Açıklamada görüşlerine yer verilen Argela Üst Yöneticisi (CEO) Bülent Kaytaz, Netsia ile birlikte gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini geliştirdiklerini belirterek, "Türkiye'yi bu alanda oyun kurucu ülkeler ligine taşıyoruz. Uzman kadromuzla geliştirdiğimiz yerli ve milli nitelikli ileri teknoloji çözümleri ile teknolojiyi sadece tüketen değil üreten ve geliştiren yeni nesil teknoloji liginde Türkiye'yi biz temsil ediyoruz. Geliştirdiğimiz Netsia MAC çözümümüzü endüstrinin en saygın platformlarından ONF ile birlikte dünyanın ilgisine sunduk." ifadelerini kullandı.Netsia olarak ONF'in MWC 2019 demosu ile RAN dilimleme ve ONAP entegrasyonu bileşenlerine katkıda bulunduklarını aktaran Kaytaz,RAN erişim katmanının yazılım tabanlı (SDN) kontrolü sayesinde, operatörlerin tek bir altyapı üzerinden çeşitli hizmetleri her zamankinden iyi bir kullanıcı deneyimi ile sunabileceğini belirtti.Kaytaz, Netsia'nın ürettiği teknoloji ve aldığı patentler ile ürünlerini dünyaya ihraç etme yolunda ilerlediğini anımsatarak, "MWC 2019'a dünyanın dört bir yanından katılan endüstri liderleri Netsia MAC platformuna büyük bir ilgi gösterdi. Netsia MAC platformunun operatör uç ve merkez şebekelerindeki kullanım senaryolarını ayrıca demolarla sergiledik. Geleceğin 5G şebekelerinin yapıtaşları niteliğindeki ileri teknoloji çözümlerimizle ülkemizi bu büyük zirvede temsil etmiş olmaktan büyük bir kıvanç duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.- Netsia MAC, telekom operatörlerinin hızlı ve güvenli 5G dönüşümünü kolaylaştırıyorSürekli artan bant genişliği ve hız talebini karşılamak için fiber ağlarla beraber pozisyonlanan 5G, en çok beklenen teknolojilerinden biri niteliğini taşıyor. İletişim hizmeti sağlayıcıları bu teknolojiden faydalanmak için geleneksel merkezi yapılarını Kenar Bulut'a (Edge Cloud) taşıyarak dönüştürmeye başladı. Dağıtılmış kenar bulut teknolojileri, sanallaştırma ve bulut teknolojisi ile yeni nesil, yenilikçi uygulamaları hayata geçirecek en önemli yapıtaşlarından biri olma özelliğini taşıyor.Ağ dilimlenmesi, küresel orkestrasyon, ayrıştırma, yazılım tanımlı ağlar ve ağ özelliklerinin sanallaştırılması gibi kavram ve teknolojiler bu dönüşüm sürecinde önemli rol oynayacak. Netsia'nın 5G'ye giden yolda en doğru temel altyapıyı sunmak amacıyla geliştirdiği sanallaştırılmış fiber ve kablosuz (radio) erişimli MAC platformu, bu dönüşüm yolculuğunda endüstri için önemli bir adım niteliğinde. Netsia MAC ürün ailesinin çoklu erişimli uç bulut mimarisi sayesinde aynı uç ofisten ve aynı altyapı üzerinden hem sabit hem mobil abonelere servis verilebilecek, mobil ve sabit erişim ekipmanları aynı uç ofiste sanallaştırılarak sermaye ve operasyonel harcamalarda tasarruf sağlanacak.