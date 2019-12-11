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Argıncık Mahalle Muhtarı Ömer Elvan: "Cenaze yemekleri insanları zor durumda bıraktığı için...

Kayseri'de muhtarlık yapan Ömer Elvan, mahallede cenaze yemeklerinin kaldırılması için namaz çıkışında vatandaşlara bilgilendirme yaptırdı.

11.12.2019 10:19 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:24Argıncık Mahalle Muhtarı Ömer Elvan:
'de muhtarlık yapan Ömer Elvan, mahallede cenaze yemeklerinin kaldırılması için namaz çıkışında vatandaşlara bilgilendirme yaptırdı.

Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık mahallesinde muhtarlık yapan Ömer Elvan, cenaze yemeklerinin maddi durumu olmayanlara sıkıntı olduğunu ve farklı bir ortama dönüştüğünü belirterek, mahalle sakinlerine camide namaz çıkışında bilgilendirme yaptırdı. Elvan, mahallelinin de destekleriyle cenaze yemeğini tamamen kaldıracaklarını söyledi.

Durumu olmayanların zan altında kalmamak için borç ile cenaze yemeği düzenlediğini söyleyen Ömer Elvan, "Son yıllarda geçmişe yönelik adetlerimizi bırakıp, yeni çıkan ve dine sonradan giren bidat diye tabir edilen bir konuyla karşı karşıyayız. Bu konu da cenaze yemekleri konusu. Bu yemekler, düğün yemekleri gibi geçiyor. Burada insanlarımız zor durumda kalıyorlar. Bir cenazenin defin işleminden sonraki maliyeti çok yüksek ve bunları veren var veremeyen var. Verenler durumunun olduğunu söylüyor ve maddi durumu olmayan da zan altında kalarak borç ile cenaze yemeği veriyor. Daha sonra maksat yemek yemekten çıkıyor ve orada daha değişik bir ortam sağlanıyor. Biz de burada komşularımızla birlikte el ele verip, uzun bir çalışmanın sonucunda bu günden itibaren bu yemeğin kaldırılması için herkesten destek bekliyoruz. Bu konuda da düşüncelerini söylesinler bizlere. Biz adımımızı atıyoruz ama daha sonrasında birisi vefat ettiği zaman da söyleyeceğim yemek vermemeleri olacak" dedi.

Mahalle sakinlerinden Remzi Demir, "Bizim köyde cenaze yemeği kalktı. 2 hafta önce annem vefat etti ve biz yemeğini vermedik. Herkes de bu durumdan memnun oldu" dedi.

Yine mahalle sakinlerinden Niyazi Özbek ise, mahalle olarak cenaze yemeklerine karşı olduklarını ve maddi durumu olmayanlar için bunun kötü söyleyerek, cenaze yemeğine karşı olduklarını belirtti. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Kaynak: İHA

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