Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Argıthanı Mahallesi Muhtarı Özmen'den teşekkür

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesinin Muhtarı Şenol Özmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, destek verenlere ve evde kalan mahalle halkına teşekkür etti.

14.04.2020 11:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 12:02
Argıthanı Mahallesi Muhtarı Özmen'den teşekkür
Konya 'nın Ilgın ilçesine bağlı Argıthanı Mahallesinin Muhtarı Şenol Özmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, destek verenlere ve evde kalan mahalle halkına teşekkür etti.
Mahallede uygulanan karantina ve sokağa çıkma yasağı uygulamasının bugün sona erdiğini anımsatan Özmen, şunları kaydetti:
"Karantina tedbirlerine uyarak evde kalan tüm vatandaşlarımıza öncelikle teşekkürlerimi sunarım. Evlerinde kalan halkımızın ihtiyaçlarını gidermek için gece gündüz çalıştık. Herkese yetişmeye çalıştık. Ulaşamadığımız varsa haklarını helal etsinler. Biz her konuda tüm ihtiyaçların giderilmesi konusunda elimizden geleni yaptık. Mahalleme maddi ve manevi desteğini esirgemeyen vatandaşlarımıza, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine, gösterdikleri ilgi ve alakadan dolayı sonsuz şükranlarımı sunarım. Hastalarımıza acil şifalar dilerim."

Kaynak: AA

Etiketler: Karantina, Argıthanı, Ilgın, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgın devam ederken Ramazan’da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı Haberler
Salgın devam ederken Ramazan'da oruç tutulmalı mı? Diyanet yanıtladı
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı Haberler
Bu iddia çok konuşulur: Soylu, istifa öncesinde Koca ile tartıştı
’Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı’ Haberler
"Bill Gates insanlara mikroçip takmak için koronavirüsü yarattı"
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İmamoğlu’ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum Haberler
İmamoğlu'ndan hafta sonu yasağına tepki: Niçin direnirler anlamıyorum
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis’e sunuldu Haberler
AK Parti işini kaybedenler için harekete geçti! 15 maddelik tedbir paketi Meclis'e sunuldu
’Maaşın var, bakacaksın’ yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin Haberler
"Maaşın var, bakacaksın" yorumuna isyan eden hemşire: Kendinize gelin
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60’ı koronavirüse yakalanacak Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Azap: Toplumun yüzde 60'ı koronavirüse yakalanacak
Haberler ›› Güncel ››Argıthanı Mahallesi Muhtarı Özmen'den teşekkür - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

12:14: (Özel) Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden kiracılarına korona zulmü - Haber 12:14: Boş kalan Mescid-i Aksa'daki kedileri görevliler besledi - Haber 12:14: Bayraklı Belediyesinden vatandaşlara destek - Haber 12:14: Yahya Kaptan pazarı pazartesi günü açılacak - Haber 12:14: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: "Fabrikalar kapanmayacak" - Haber 11:23: Süleyman Soylu'nun istifasını açıklamadan önce Fahrettin Koca ile tartıştığı iddia edildi - Haber 11:06: Son dakika: Din İşleri Yüksek Kurulu: Oruç tutmak, hastalığın yayılması bakımından risk oluşturmaz - Haber