17.07.2019 19:22
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Argonotların izindeki yatçılar Rize'ye ulaştı

Argonotların izindeki yatçılar Rize

Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, Rize'nin Gündoğdu Limanı'na demir attı.

Yunanistan'ın Volos bölgesinden "DADDralli Karadeniz 2019" etkinliği kapsamında hareket eden yatçılar, Rize'nin Gündoğdu Limanı'na demir attı.
Denizlerdeyiz Amatör Denizciler Derneğince (DADD) Karadeniz Ekolojik Kalkınma Derneği iş birliğinde "Argonotların izinde altın postun peşinde" sloganıyla gerçekleştirilen etkinliğine katılan 10 yat, Rize'ye ulaştı.
Gündoğdu Limanı'na demir atan yatlardan inenleri, Rize Ticaret Odası Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, İl Kültür ve Turizim Müdürü İsmail Hocaoğlu ve beraberindekiler karşıladı.

Rize Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi gösterisinin ardından yerli ve yabancı turistler, tulum eşliğinde horon tepti.
Kentte 1 gün konaklayacak yatçılar, daha sonra Hopa'ya, ardından Gürcistan'ın liman kenti olan Poti'ye hareket edecek.

DADD Başkanı Zafer Türkmen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 yıl önce bu derneği kurduklarını belirterek, derneğin şu an 850'ye yakın üyesinin bulunduğunu söyledi.
Geçen yıl 24 yatla geldiklerini anımsatan Türkmen, "Bu sene bazı nedenlerden dolayı geri dönmeler oldu ve sayımız 10'a düştü. 4 yabancı 6 Türk yatıyla buraya kadar geldik. Buradan Hopa'ya, oradan da Poti'ye gideceğiz." dedi.
Türkmen, amaçlarının yatçıları Karadeniz'e çıkarmak olduğunu belirterek, "Ülkemizin yalnızca bir Gökovası, Marmaris'i, Ege'si yok. Karadeniz de var diyoruz. Karadeniz korkulacak bir deniz değil, gezilecek, görülecek, yeşillikleri olan bir yer. Gelin buraları gezin diyoruz. Başka bir amacımız ise yabancıları buraya çekmek. Bu nedenle yabancıları buraya getirmek için bir konsept yarattık. O da 'Argonotların izinde altın postun peşinde'." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA
Yunanistan, Karadeniz, Gündoğdu, Rize, Kültür Sanat

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