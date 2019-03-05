argos in Cappadocia Baharı Karşılıyor!

İçe dönüşün mevsimi kış, yerini yeniden doğuş zamanı bahara bırakırken, argos in Cappadocia dopdolu bir Mart programıyla doğanın canlanışına eşlik ediyor. Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde, balonlar şehrini keşfetmek isteyenleri Mart ayı boyunca keyifli bir program bekliyor.

SEKİ Lounge'da şarap ve ziyafet saatleri başlıyor!

argos in Cappadocia'nın yeni etkinlik serisi Cheese&Wine Time, damak tadına düşkün şarap severleri Kapadokya'ya çağırıyor. SEKİ Lounge'da 15 ve 29 Mart tarihlerinde 17.00-19.00 arası gerçekleşecek Cheese&Wine Time, eğitimli sommelier'ler tarafından yapılmış seçkin şarap ve peynir eşleşmeleri, ödüllü SEKİ Restaurant şeflerinin yörenin taze malzemeleriyle hazırladığı çeşit çeşit lezzetli atıştırmalıklarla dolu zengin bir açık büfeyle bir tat şöleni sunuyor.

Seçme şarap çeşitleri ile sınırsız açık büfe atıştırmalıklarının yer aldığı tadım paketi kişi başı 175 TL olarak sunuluyor.

"Her Gün" Kapadokya

Yıllardır süren bir restorasyon öyküsü olarak antik bir köyün ve bir manastır yerleşkesinin yeniden hayat bulduğu argos in Cappadocia, konukları tarafından "İçinden köy geçen otel" olarak tanımlanıyor. Her gün düzenlenen otel turu ziyaretçilerini manastır, yeraltı tünelleri ve mahzen gibi özel bölümlerde gezdirirken tarihin katmanları arasında iki bin yıl geriye uzanarak Kapadokya'nın yerel zenginlikleri ve gelenekleri hakkında bilgilendiren bir zamane yolculuğuna çıkarıyor.

Bezirhane'de Söyleşi

Bezirhane, Kapadokya'yı odağına alan bir konuya, arkeolog Nezih Başgelen ve kentsel strateji uzmanı Faruk Göksu tarafından gerçekleştirilecek bir söyleşiye ev sahipliği yapacak. 27 Mart saat 18.00'de "Korurken Yaşatmak mı, Tüketmek mi?" sorusu üzerinden gerçekleştirilecek söyleşi, gündemdeki "kaçak yapı sorununu" da değerlendirerek üretken bir tartışma ortamı yaratmayı amaçlıyor.

Kaynak: Bültenler