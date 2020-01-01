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Arguvan Belediyesi, çalışanlarıyla yılbaşını kutladı

Malatya'nın Arguvan İlçe Belediyesi, çalışanlarıyla yılbaşını kutladı.

01.01.2020 13:03 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:08 Arguvan Belediyesi, çalışanlarıyla yılbaşını kutladı
'nın İlçe Belediyesi, çalışanlarıyla yılbaşını kutladı.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş,belediye çalışanları ile yılbaşı yemeğinde buluştu. Arguvan ilçesi Turnam İlgezdi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen yılbaşı yemeği sonrasında çalışanlar eğlendi.

Şarkılar, türküler söylendi, halaylar çekildi. Başkan Kızıldaş da zaman zaman sahneye çıkıp personele eşlik etti. Daha sonra başkan Kızıldaş yaptığı konuşmada, "İlçede güzellikleri sağlamak için birlik ve beraberlik içinde olduğumuz için örnek gösterilen çalışmalara imza atıyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Birlik ve beraberlik içindeyiz. Bugüne kadar hep sizin aranızda, yanınızda oldum. Bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Sizler kazandığınız parayı kuruşuna kadar hak ediyorsunuz. Birlikte güçleneceğiz. Türkü diyarı güzelim Arguvanı hak ettiği güzelliklere kavuşturacağız. Bu nedenle hepinizin Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim" dedi. - MALATYA

Malatya, Arguvan, Güncel

Kaynak: İHA

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