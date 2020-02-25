Haberler » Güncel » Arguvan Belediyesi'nden CHP'ye ziyaret - Haber

Arguvan Belediyesi'nden CHP'ye ziyaret

Malatya'nın Arguvan İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve belediye yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il Başkanı Enver Kiraz'ı yeni parti binasında ziyaret etti.

25.02.2020 15:23 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:23Arguvan Belediyesi'nden CHP'ye ziyaret
'nın İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve belediye yönetimi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya il Başkanı Enver Kiraz'ı yeni parti binasında ziyaret etti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren CHP Malatya il Başkanı Enver Kiraz, " Kısa süre önce kongremizi gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor. Bu çerçevede Arguvan Belediye Başkanımız Mehmet Kızıldaş ve ekibi hayırlı olsun ziyaretine geldiler. Öncellikle kendilerine teşekkür ediyorum" dedi. Kiraz, "Arguvan Malatya için önemli bir ilçe. Malatya'mızı Türkiye'ye tanıtan önemli bir kültür kenti. Başkanımız uzun süredir Arguvan'a güzel hizmetler yapıyor. Bu hizmetlerle Arguvan gelişiyor. Bir bütün olarak hepimiz Arguvan'a hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ziyarette konuşan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, "Arguvan Belediyesi olarak hem yeni alınan CHP binasının hayırlı olmasını dilemek, hem de yeniden seçilen başkanımız ve yönetimini tebrik etmek için böyle bir ziyarette bulunuyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi hem ilçe örgütümüzle hem de il örgütümüzle uyum içerisinde çalıştık. Bundan sonrada uyum içerisinde çalışmayı hedefliyoruz. CHP il yönetimine başarılar diliyoruz. Yerel yönetimde edindiğimiz başarıları iktidara taşımak istiyoruz. Bu anlamda türkülerin kenti olan Arguvan ilçesi olarak elimizden ne gelirse yapma gayreti içerisindeyiz" şeklinde konuştu. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Mehmet Kızıldaş, Malatya, Arguvan, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 15:51:40