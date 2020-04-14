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Arguvan Belediyesi, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor

Arguvan Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

14.04.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:25
Arguvan Belediyesi, yaşlıların ihtiyaçlarını karşılıyor
Arguvan Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında dışarı çıkamayan 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlıların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor.

Arguvan Belediyesi ekipleri, yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların market alışverişini yaparak evlerine teslim ediyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yaşlıların evlerine ihtiyaçların götürme projesini yürüttüklerini belirterek, "Korona virüs ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evinin ihtiyacını karşılamak amacıyla çalışmalar devam ediyor. Belediyemizi telefonla arayanların siparişlerini alıyoruz. Marketten siparişleri alıp kendilerine teslim ediliyor. Ekonomik durumu iyi olmayan yaşlılar için de belediyemiz tarafından yardım edilmektedir. Vatandaşlarımızın can güvenliği bizim için her konudan önce gelir. Bu zorlu günlerde virüsten korunmaları için evlerinde olmalarını istiyoruz. Yanlarında olduğumuzu bilsinler. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımızın her türlü ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. İhtiyaçlarını karşılamaya da devem edeceğiz. Yeter ki evde kal Arguvan" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Mehmet Kızıldaş, Arguvan, Güncel
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