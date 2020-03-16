Arguvan Belediyespor ligi yenilgisiz tamamladı
Arguvan Belediye Başkaı Mehmet Kızıldaş, Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Gurubunu yenilmeden tamamlayan Arguvan Belediyesporlu futbolcu ve yöneticilerle bir araya geldi.
16.03.2020 11:34 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:34
Arguvan Belediye Başkaı Mehmet Kızıldaş, Malatya 1. Amatör Küme Futbol Ligi B Gurubunu yenilmeden tamamlayan Arguvan Belediyesporlu futbolcu ve yöneticilerle bir araya geldi.
Arguvan Belediyespor, Ligin 14'ncü hafta maçında kendi evinde Orduzuspor'u 2-0 mağlup ederek 30 puanla play-off maçları öncesi gurubu yenilgisiz ve birincilikle bitirdi. Gurupta en az gol yiyen takım ünvanına da sahip olan Arguvan Belediyesporlu futbolcuları ve yönetimini Arguvan Kültür Kompleksinde ağırlayan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, futbolculara ve teknik heyete başarılarından dolayı teşekkür etti.
Yemeğe Arguvanlı iş adamı Hurşit Tanrıverdi, Arguvan Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Rıza Millaoğlu, Arguvan Belediyespor Teknik Direktörü Ali Tüğrut ve futbolcular katıldı. Burada konuşan Hurşit Tanrıverdi, Balıkesir Altınolukta yaşadığını belirterek "Zaman zaman ilçeme gelip giderim. Bugün de Arguvan Belediyespor maçını izlemek için geldim. Çokta mutlu oldum. Arguvan Belediyepor'u BAL Ligi'ne çıktığı takdirde 15 gün kamp yapması için sponsor olacağım" dedi.
Arguvan Belediyepor Kulüp Başkanı Ali Rıza Millaoğlu ve Teknik Direktörü Ali Tüğrut ise takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini be kendilerine destek olan Başkan Kızıldaş'a teşekkür ettiklerini söylediler.
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, takımın başarılı olmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, belediye olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere destek verdiklerini vurguladı. - MALATYA
Arguvan Belediyespor, Ligin 14'ncü hafta maçında kendi evinde Orduzuspor'u 2-0 mağlup ederek 30 puanla play-off maçları öncesi gurubu yenilgisiz ve birincilikle bitirdi. Gurupta en az gol yiyen takım ünvanına da sahip olan Arguvan Belediyesporlu futbolcuları ve yönetimini Arguvan Kültür Kompleksinde ağırlayan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, futbolculara ve teknik heyete başarılarından dolayı teşekkür etti.
Yemeğe Arguvanlı iş adamı Hurşit Tanrıverdi, Arguvan Belediyespor Kulüp Başkanı Ali Rıza Millaoğlu, Arguvan Belediyespor Teknik Direktörü Ali Tüğrut ve futbolcular katıldı. Burada konuşan Hurşit Tanrıverdi, Balıkesir Altınolukta yaşadığını belirterek "Zaman zaman ilçeme gelip giderim. Bugün de Arguvan Belediyespor maçını izlemek için geldim. Çokta mutlu oldum. Arguvan Belediyepor'u BAL Ligi'ne çıktığı takdirde 15 gün kamp yapması için sponsor olacağım" dedi.
Arguvan Belediyepor Kulüp Başkanı Ali Rıza Millaoğlu ve Teknik Direktörü Ali Tüğrut ise takım olarak iyi bir mücadele sergilediklerini be kendilerine destek olan Başkan Kızıldaş'a teşekkür ettiklerini söylediler.
Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, takımın başarılı olmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, belediye olarak sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere destek verdiklerini vurguladı. - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Kızıldaş, Malatya, Arguvan, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Güncel
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir