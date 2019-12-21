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Arguvan, bilimsel toplantıya evi sahipliği yapıyor

İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü tarafından Arguvan ilçesinde 'Karaciğer Transplantasyon İmmünolojisi ve 3. İmmünsupresif Protokolleri Kursu' toplantısı düzenleniyor.

21.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:35 Arguvan, bilimsel toplantıya evi sahipliği yapıyor
İnönü Üniversitesi Karaciğer Nakli Enstitüsü tarafından ilçesinde 'Karaciğer Transplantasyon İmmünolojisi ve 3. İmmünsupresif Protokolleri Kursu' toplantısı düzenleniyor. Toplantıya il dışı ve 'dan çok sayıda hekim katılıyor.

Malatya'nın Arguvan ilçesi bugünlerde bilimsel bir toplantıya daha ev sahipliği yapıyor. Tıbbın en ileri konularının konuşulup tartışıldığı sempozyum ve kursa yurt dışı ve şehir dışından 35 hekim ile Malatya'dan 80 hekim katılıyor.

Karaciğer Nakli Enstitüsü Genel Sekreteri Ergün Sürücü, etkinlikle ilgili verdiği bilgide, bu yıl 4'üncü bilimsel toplantılarını Arguvan'da gerçekleştirdiklerini belirterek "Tıbbın İleri düzey toplantılarına Arguvan'ın ev sahipliği yapması ve bilime destek vermesi, bir Arguvanlı olarak bizleri gururlandırıyor. Alanında dünyaca tanınan bilim adamlarını Arguvan'da buluşturan Enstitü Müdürümüz Prof. Dr. Sezai Yılmaz'ın öncülüğünde düzenlenen kongreler dünya tıp camiasında önemli bir yere sahip" dedi. Gelecekte bilime ışık tutacak tıbbı konuların Arguvan'da tartışılmasının tarihi bir öneme sahip olduğunu dile getiren Sürücü, "İki gün sürecek toplantıya Azerbaycan'dan Prof. Dr. Nuru Bayranov, İtalya'dan Prof. Dr. Giueseppe Tisone, Astellas Pharma Genel Müdürü Markandree Dekker'de katılıyor" diye konuştu.

Toplantının açılışına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Karaciğer Nakli Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Sezai Yılmaz ile çok sayıda davetli katıldı. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Arguvan, Güncel

Kaynak: İHA

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