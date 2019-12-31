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Arguvan'da birlik yemeğinde bir araya gelindi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde belediye çalışanları düzenlenen birlik yemeğinde bir araya gelindi.

31.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:31 Arguvan'da birlik yemeğinde bir araya gelindi
'nın ilçesinde belediye çalışanları düzenlenen birlik yemeğinde bir araya gelindi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş tarafından yapılan organize edilmen yemek Turnam İlgezdi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yemekte İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, Tedaş ekipleri, Maski ekipleri, itfaiye ekipleri, yol altyapı ekipleri bir araya geldi. Başkan Kızıldaş, birlik ve beraberliğin arttığı bir yıl temennisinde bulunarak, "Birlik, beraberlik içinde, birbirimizi severek yaşamaya devam edeceğiz. Tüm ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. İnşallah 2020, daha fazla güleceğimiz, daha fazla seveceğimiz bir yıl olsun. Nice Mutlu yıllar diliyorum" dedi. İlçe kaymakamı Abdullah Şahin ise "Hep birlikte nice yeni güzel yıl temenni ediyorum. Bu duygularla yeni yılınızı kutluyor ve çalışmalarınızdan başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yemek ikram edildikten sonra toplu fotoğraf çekildi. - MALATYA

Mehmet Kızıldaş, Malatya, Arguvan, Güncel

Kaynak: İHA

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