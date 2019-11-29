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Arguvan'da fidan dikimi devam ediyor

Malatya'nın Arguvan ilçesinde fidan dikim kampanyası çerçevesinde Bozan Mahallesinde bin 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.

29.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 29.11.2019 16:31Arguvan'da fidan dikimi devam ediyor
'nın ilçesinde fidan dikim kampanyası çerçevesinde Bozan Mahallesinde bin 500 adet fidan toprakla buluşturuldu.

Fidan dikimine, Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin, Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Jandarma Komutanı Ali Ayva, Emniyet Müdürü İbrahim Bozkuş, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hafız İmer, Bozan Mahallesi Muhtarı Hatun Yılmaz, daire müdürleri, mahalle muhtarları, öğrenciler sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. İlçe Kaymakam Abdullah Şahin, burada yaptığı konuşmada, fidanların nefes olduğunu belirterek, "Ülke genelinde dikilmeye devam eden milyonlarca fidanlar, hem yeşillik olacak hem de nefes almamıza yardımcı olacaklar" dedi.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise, "İlçemizde yüzlerce insanın katıldığı fidan dikme doğaya olan borcumuzu ödüyoruz. Birçok yerde fidan dikmeye devam ediyoruz. Türkü diyarı Arguvan'ımızı daha da yeşillendireceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Mehmet Kızıldaş, Abdullah Şahin, Malatya, Arguvan, Güncel

Kaynak: İHA

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