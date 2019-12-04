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Arguvan'da kış lastiği denetimi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde trafik ekipleri, kış Lastiği uygulamasında sürücülere 'Doğru Mevsim Doğru Lastik' broşürü dağıttı.

04.12.2019 13:31 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:36Arguvan'da kış lastiği denetimi
'nın ilçesinde trafik ekipleri, kış Lastiği uygulamasında sürücülere 'Doğru Mevsim Doğru Lastik' broşürü dağıttı.

Arguvan ilçesinde, mevsimine girilmesiyle birlikte araçları durdurularak yük ve yolcu taşıyan ticari araç için kış lastiği denetimi yapıldı. Belirlenen kritik noktalarda İlçe Emniyet Amirliği ve ilçe jandarma komutanlığı trafik ekiplerince ticari araçlar durdurulup, kış lastikleri kontrol edildi.

İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş ile ilçe giriş ve çıkış noktalarda araçları durdurularak lastik diş derinliği ölçümü yanı sıra sürücü belgeleri takigraf gibi evraklar da denetlendi.

İlçe Emniyet Amiri İbrahim Bozkuş, araç sürücülerini uyararak kış lastiği konusunda duyarlı olmaları gerektiğini bildirdi. Bozkuş, günlük trafiğe çıkan binek araçlar dahil bütün araç sürücülerine, kış lastiği taktırmalarını tavsiye ettiklerini aktardı. Sürücülere trafik kuralları ve can güvenliği konusunda bilgiler veren ekipler, 1 Nisan 2020'ye kadar sürecek kış lastiği uygulamasında kış lastiği takmayan araç sahiplerine 625 lira cezai işlem uygulanacağını belirti.

Görevliler, kış Lastiği uygulamasında sürücülere 'Doğru Mevsim Doğru Lastik' broşürü de dağıttı. - MALATYA

Malatya, Arguvan, Güncel

Kaynak: İHA

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