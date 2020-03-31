Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Arguvan'da korona virüs denetimi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında ilçeye giriş çıkışlarda polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri yoğunlaştırdı.

31.03.2020 12:56 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:56
Arguvan'da korona virüs denetimi
Malatya 'nın Arguvan ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında ilçeye giriş çıkışlarda polis ve jandarma ekiplerinin denetimleri yoğunlaştırdı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda alınan korona virüs önlemleri kapsamında ilçe Jandarma Komutanlığı ve ilçe Emniyet Trafik Denetleme ekipleri, ilçe giriş ve çıkışlarında yoğun denetimler yapıyor.

Polis ve Jandarma ekipleri, araçları tek tek durdurarak kontroller gerçekleştirdi. Sürücülere uyarılarda bulunan ekipler, sosyal mesafe uyarısında bulundu. Sağlık görevlileri de ekiplerin durdurup araç içerisinde bulunan kişilerin ateşlerini ölçtü.

Denetlemeye ilçe Kaymakam Abdullah Şahin ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş katıldı. - MALATYA
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Arguvan, Malatya, Polis, Güncel
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Arguvan'da korona virüs denetimi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir Haberler
İmamoğlu, dünkü istatistikleri paylaşıp çağrı yaptı: Sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL’lik yardımın verileceği tarihi belli oldu Haberler
İhtiyaç sahiplerine, 1000 TL'lik yardımın verileceği tarihi belli oldu
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır Haberler
Türk profesör yüreklere su serpti: Yerli korona ilacı 4 ay sonra hazır
MHP’li Enginyurt’tan ’Genel başkan’ gafı! Takipçileri uyarınca sildi Haberler
MHP'li Enginyurt'tan 'Genel başkan' gafı! Takipçileri uyarınca sildi
Hindistan’da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi Haberler
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Haberler
Halk sağlığı uzmanı ünlü profesör virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum Haberler
Denetime takılan yaşlı vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran’da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Haberler
İran'da yeni doğan bebeğin koronavirüs test sonucu pozitif çıktı

Son Dakika Güncel Haberleri

14:20: Artvin'de sağlıkçılar için yüz koruyucu siperlik üretiliyor - Haber 14:20: Dünya genelindeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 800 bini aştı. - Haber 14:19: Ankara'da koronavirüse karşı 'Dezenfekte Tüneli' - Haber 14:18: 'Avcı kız' çetesine rekor ceza istendi - Haber 14:18: CHP'li Kaya: "Her okula en az bir bilişim öğretmeni atanmalı" - Haber 14:01: Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak - Haber 13:01: Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum - Haber 13:00: Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti - Haber 12:05: Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor - Haber 11:38: İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor - Haber 10:23: KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık - Haber