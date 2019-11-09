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Arguvan'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

09.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 09.11.2019 13:30Arguvan'da Mevlid-i Nebi etkinliği düzenlendi
'nın ilçesinde, Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Arguvan Müftülüğünce, Arguvan Şehit Tuncay Göksu Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programa İlçe Kaymakamı Abdullah Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, İlçe Emniyet Amiri Okan Gündüz, İlçe Muhtarlar Dernek başkanı Ekrem Aslan, daire müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Burada konuşan İlçe Müftüsü Metin Bozkır, " Diyanet işleri başkanlığımız 2019 yılı Mevlid- i Nebi haftasında 'peygamberimiz ve aile' konusunu ana tema olarak belirledi. Şunu belirtmek isterim ki, bu seneki Mevlid-i Nebi Haftası temasının peygamber ve aile olarak belirlenmesi son derece önemlidir. Zira aile hayatı, insanın şahsiyetinin ve kimliğinin geliştiği bir ortamdır. Aile, kültürümüzde ' Allah'ın emri ve Peygamberin kavliyle' ilkesi çerçevesinde kurulur. Bu şu anlama gelir ki, " Ey Allah'ım ben bu evliliği sen emrettiğin için bir akit ve sağlam bir temel üzerinde kuruyorum. Bu konuda "Peygamberin kavliyle" diyerek onun aile hayatını kendime örnek alıyorum. " anlamına gelmektedir. Bizler bunu bırakıp abuk sabuk tekliflerle kurmuş olduğumuz aile hayatımızda ne huzur kaldı, nede mutluluk" dedi.

Arguvan ilçe İmam hatip ortaokul öğrencileri, Kuran-ı Kerim tilaveti okudu. Şiirler gibi etkinlikler katılımcıların beğenisini kazandı.

Yarışmalarda birinci gelen öğrenciler, İlçe kaymakamı Abdullah Şahin tarafından ödüllendirildi .

Program sonrası protokol üyeleri ve Kaymakam Abdullah Şahin öğrencilerle hatıra fotoğrafı çekimi esnasında, Barış Pınarı Harekatına gönderide bulunulup, Mehmetçiğe selam göndererek, " tüm asker ve polisimize Rabbim zeval vermesin " dediler.

Kaymakam Abdullah Şahin, programda emeği geçenlere teşekkür ederek, tayini çıkan Arguvan İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Önder Fırat 'a plaket verdi. - MALATYA

Abdullah Şahin, Malatya, Arguvan, Güncel

Kaynak: İHA

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