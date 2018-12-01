Arguvan'da Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Arguvan
Kaymakamı Abdullah Şahin
ve Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş
ilçede görev yapan mahalle muhtarları ile yapılan toplantıda bir araya geldi.
Kaymakam Şahin, muhtarların çalışmalarının ilçe için olan öneminden bahsederek, mahalle muhtarlıklarının iş ve işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili bilgilendirmeler yaptı. Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararlar konusunda yapılan girişimler hakkında muhtarlara bilgi verilerek yapılan ve yapılacak olan projeler üzerine görüşler bildirildi.
Kaymakam Şahin, mahalle muhtarlarının bölgelerindeki yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşmaları gerektiğini dile getirerek muhtarların taleplerini değerlendirdi. Talep ve sorunlarla ilgili kurum amirlerine eksikliklerin giderilmesi ile ilgili talimatlar veren Kaymakam Şahin, bu tür toplantıların ilerleyen günlerde de devam edeceğini vurguladı. Malatya
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Hizmetleri Daire Başkanı Mehmet Hanifi
Acar'da toplantıya katılarak başkanlığın hizmetleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. - MALATYA
Mehmet Kızıldaş,Abdullah Şahin,Arguvan
01 Aralık 2018 Cumartesi 13:14