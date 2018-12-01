Arguvan'da Örnek Kadın Yetiştiriciye Ziyaret

01 Aralık 2018 Cumartesi 13:37



01 Aralık 2018 Cumartesi 13:37

Malatya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, Arguvan ilçesinde yaşayan ve Türkiye Kadınlar Yarışıyor da Malatya birinciliği bulunan Gülnaz Alp'ı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.Arguvan ilçesine bağlı İsa Mahallesinde küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan ve geçtiğimiz yıllarda 'Türkiye Kadınlar yarışıyor' programında Malatya birinciliği ve Türkiye ikinciliği bulunan Gülnaz Alp'ı ziyaret eden Birlik Başkanı İhsan Akın, "Farklı farklı hayvan türlerini deneyerek gerçekten yıllardır başarılı bir şekilde hayvancılık yapan hem de davranışlarla birçok yetiştiriciye örnek olan Gülnaz hanımı tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. Yetiştiricilerin sorun ve sıkıntıları ile ilgili her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Akın, "Bugün Arguvan Belediye Başkanımız ve Arguvan Ziraat Odası başkanımız ile de görüştük Burada ki yetiştiricilerimizin sorunlarını sıkıntılarını dile getirdik. Bu sorun ve sıkıntıların çözümü noktasında istişarelerde bulunduklarını söyledi. Ayrıca çobanlığın desteklenmesi anlamında da özellikle kadın yetiştiricilerimizin bir ev de, bir işletme de en az bir kadının sosyal güvencesinin sağlanması hususunda da taleplerimiz oldu" diye konuştu. Bir işletmede özellikle bayan yetiştiricilerin sosyal güvencesinin olmamasının sıkıntılara neden olduğunu dile getiren Akın, "Bu anlamda bayan yetiştiricilere pozitif ayrımcılık yapılıp bir evde çobanın annesi, çobanın hanımı, çobanın kız kardeşi olmak üzere en azından bir ev de bir kişiye sigorta konusunda destek sağlanması gerekiyor" şeklinde konuştu.Malatya'nın örnek hayvan yetiştiricisi ve aynı zamanda birliğin de ilçe temsilcisi olan Gülnaz Alp ise, ziyaretlerinden dolayı Akın'a teşekkür ederek, "Bizler köylerde yaşayan hayvancılık ile uğraşan kesim olarak kadın yetiştiricilerin de mutlaka sigortalı yapılmasını istiyoruz" diye konuştu. - MALATYA