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Arguvan'da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı

Malatya'nın Arguvan ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ödenecek olan bin TL'lik nakdi yardımlar, alınan yeni karar ile hak sahiplerine evde teslim ediliyor.

03.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:37
Arguvan'da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı
Malatya 'nın Arguvan ilçesinde ihtiyaç sahiplerine ödenecek olan bin TL'lik nakdi yardımlar, alınan yeni karar ile hak sahiplerine evde teslim ediliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ihtiyaç sahiplerine ödenecek olan bin TL nakdi yardım ödemeleri, PTT iş yerlerinde sosyal mesafe kuralının uygulanamaması nedeniyle vatandaşların evlerinde dağıtılıyor. Paralar Malatya'nın Arguvan İlçesi Kaymakamlığı ve Arguvan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ihtiyaç sahiplerinin evlerine götürülerek imza karşılığında teslim ediliyor. Arguvan Kaymakamı Abdullah Şahin ve Arguvan İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva da, PTT şubesinde paraların zarflara konulması sürecinden vatandaşlara teslim edilmesi dahil çalışmalara refakat etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Arguvan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Arguvan'da sosyal yardımlar dağıtılmaya başlandı - Haberler

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