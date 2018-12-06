Arguvan'da Yeni Yol Açma ve Genişletme Çalışmaları

06 Aralık 2018 Perşembe 15:54



06 Aralık 2018 Perşembe 15:54

Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçelerdeki yatırım ve hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Arguvan'da yeni yol açma, yol genişletme ve yol altyapı çalışmaları yapılıyor.Malatya'nın bütün ilçelerinde yol hizmetleri noktasında önemli çalışmalar yapan Büyükşehir Belediyesi Arguvan'da ulaşımın daha konforlu ve güvenli yapılabilmesi için hizmetler üretmeye devam ediyor. Asmaca Mahallesini Ömerağa mevkisine bağlayan 1.7 kilometre uzunluğundaki yolu genişleten Büyükşehir Belediyesi, asfalt öncesi serilen elek altı malzemeyi sererek yolu asfalta hazır hale getirdi. 2 metre genişliğindeki yolu 4 metre genişliğine çıkaran Büyükşehir Belediyesi yolu gelecek yıl asfaltlayacak. Asmaca Mahalle yolunda 300 metrelik tehlikeli virajda ise genişletme çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tehlike arz eden noktayı 3 metreden 5 metre genişliğe çıkarıyor.Armutlu'da yeni yol açıldıBüyükşehir Belediyesi Armutlu Mahallesinde 1.5 kilometre uzunluğunda 5 metre genişliğinde yeni bir yol açarak ulaşımın daha kolay yapılmasını sağladı. Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz yıl da Armutlu Mahallesinde 5.5 kilometrelik yeni bir yol açmıştı. Ermişli Mısır mevkiinin ulaşımını sağlayan ve çok dar olan 2 kilometrelik yol da genişletilerek 2 metreden 5 metreye çıkarıldı.Bölge sakinleri teşekkür ettiBölge sakinleri yapılan yol çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'a teşekkür ettiler. - MALATYA