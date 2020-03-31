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Arguvan esnafından korona virüsü mücadelesine destek

Malatya'nın Arguvan ilçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan vefa sosyal destek grubuna Arguvan esnaflarından destek geldi.

31.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:32
Arguvan esnafından korona virüsü mücadelesine destek

Malatya 'nın Arguvan ilçe Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan vefa sosyal destek grubuna Arguvan esnaflarından destek geldi.


Arguvan esnaflarından manav Erkan Gönül, manav Hüseyin Kırca, Fırıncı Türkan Çınar, Tüpçü Ümit Eren mahallelerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara hizmette bulunuyorlar.


Esnaflarından manav Erkan Gönül yaptığı açıklamada, " Bu zor dönemde devletin şefkat elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara en hızlı şekilde ulaşması için gayret ve özveri gösteren vefa sosyal destek grubuna teşekkür ederiz. Arguvan esnafları olarak bizlere görev verildiği takdirde elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu süreçte bizler de ekmeğinden tutun tüpüne ve sebzesine kadar vatandaşlarımızın evlerine kadar siparişleri götürüyoruz. Esnaflar olarak Arguvan halkına sesleniyoruz, evde kal Arguvan, hayat evde" ifadelerini kullandı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Arguvan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Arguvan esnafından korona virüsü mücadelesine destek - Haberler

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