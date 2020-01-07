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Arguvan ilçe merkezi kardan temizlendi

Malatya'nın Arguvan ilçesinde zaman zaman etkili olan kardan sonra yapılan çalışmalarla, ilçe merkezinin kardan temizlendiği bildirildi.

07.01.2020 14:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:35 Arguvan ilçe merkezi kardan temizlendi
'nın ilçesinde zaman zaman etkili olan kardan sonra yapılan çalışmalarla, ilçe merkezinin kardan temizlendiği bildirildi.

Arguvan Belediyesi karla mücadele çalışmalarına sabahın erken saatlerinden itibaren ara vermeden devam ediyor. İlçe merkezinde bulunan ara yollarda ve ana caddeler kaldırımlarında bulunan kar temizlendi. Aynı zamanda ilçe merkezinde ve kırsal mahallerde başlaması beklenen muhtemel kar yağışına karşı ekiplerin göreve hazır vaziyette bekletiliyor.

Arguvan ilçesinde ayrıca şu an itibarıyla tüm mahalle yollarının açık olduğu kaydedildi. - MALATYA

Malatya, Arguvan, Güncel

Kaynak: İHA

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