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Arguvan sokaklarında sessizlik hakim oldu

Malatya'nın Arguvan ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından caddeler ve sokaklar sessizlik hakim olduKovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi.

11.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 12:10
Arguvan sokaklarında sessizlik hakim oldu
Malatya 'nın Arguvan ilçesinde, sokağa çıkma yasağının ardından caddeler ve sokaklar sessizlik hakim oldu

Kovid-19 mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından sokak ve caddelerin boşaldığı gözlendi. Hafta sonunu vatandaşların büyük bir kısmı evde geçirirken, jandarma ve polis ekipleri ise sokağa çıkma yasağına uyulup uyulmadığını denetlemek için devriyelerini sürdürdüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Arguvan, Güncel
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