Arhavi'de Taksi Durakları Yöresel Mimariyle Yenileniyor

13 Aralık 2018 Perşembe 10:06



13 Aralık 2018 Perşembe 10:06

Arhavi Belediyesince bir süre önce başlatılan taksi duraklarının yöresel mimari kullanılmak suretiyle yenilenmesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.Belediye Başkanı Coşkun Hekimoğlu, meydan taksi durağını ziyaret ederek inşası devam eden yeni durak binasını inceledi.Hekimoğlu, "El birliği, işbirliği" sloganıyla hayata geçirdikleri proje ile amaçlarının ilçede bulunan tüm taksi durakları ve büfeleri, yöresel Arhavi mimarisini yansıtan, Laz kültürü yöresel tekniği ile işlenen yapılar haline getirmek olduğunu belirtti.